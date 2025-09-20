Rigore su Nkunku, Pastore: “Il problema sono gli arbitri”

Pianeta Milan
Giuseppe Pastore durante 'L'ascia raddoppia', programma di Cronache di Spogliatoio, ha commentato la decisione di non assegnare il rigore su Nkunku. Duro attacco al VAR Michael Fabbri da parte del giornalista
L'episodio del rigore assegnato e poi revocato nel finale di Milan-Bologna ha fatto molto discutere. Su Christopher Nkunku - il nuovo attaccante dei rossoneri - ci sono stati due contatti fallosi: il primo di Lucumì, il secondo di Freuler. Mentre il primo non è nemmeno stato preso in considerazione da arbitro e VAR, il secondo intervento è stato giudicato regolare. La decisione finale, dunque, è stata quella di non assegnare il calcio di rigore, mandando su tutte le furie Allegri. L'allenatore del Milan è così stato espulso e, infatti, non sarà in panchina stasera per Udinese-Milan.

Durante 'L'ascia raddoppia' - programma di 'Cronache di Spogliatoio' - Giuseppe Pastore ha commentato l'episodio criticando fortemente la scelta arbitrale. In particolare, ha attaccato l'operato di Michael Fabbri, che era al VAR in Milan-Bologna. Secondo il giornalista sportivo è lui il principale responsabile dell'errore. Di seguito, si riportano le sue parole.

Rigore su NKunku, il giudizio di Pastore

Ecco cosa ha detto: "Il problema sono gli arbitri, il problema è la poca competenza di meccaniche di campo, un’altra cosa che ripetiamo all’infinito. E anche la difficoltà in alcuni casi a comunicare tra esseri umani. Abbiamo sentito tutti la registrazione di Milan-Bologna. Noi isoliamo l’audio solo per quei tre minuti e si sentono delle cose sconfortanti. Fabbri è un arbitro che ha 150 presenze in A, arbitra dal 2013, è internazionale da 6 anni. Non posso pensare, anche se purtroppo lo penso (perché l’ho sentito), che non capisca quello che si vede nello schermo. Neanche in campo, ma proprio seduto davanti ad un monitor. Non solo ignora il fallo di Lucumì, il primo, ma interpreta anche male il secondo dicendo che forse ha preso la palla Freuler, ma non ha preso la palla. Lui sta fermo col piede ed è Nkunku che gli va addosso: non è vero neanche questo".

E poi, ecco il duro attacco: "Mi chiedo, ma non in maniera populista, che cosa deve succedere per toglierlo dal VAR? Perché qui siamo alle prese con 3 minuti di totale blackout visivo. Se io sbaglio 5 rigori in un campionato non è che non tiro più rigori per due giornate, non li tiro più e basta. Mi chiedo come mai Rocchi, che a fine stagione ogni tanto dismette gli arbitri, ma quasi sempre sconosciuti e non sappiamo nemmeno cosa abbiano combinato. Mandi avanti un arbitro che oggettivamente fa disastri da 7 o 8 anni".

