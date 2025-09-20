Rigore su Nkunku, Pastore: “Il problema sono gli arbitri”

Rigore su NKunku, il giudizio di Pastore

Ecco cosa ha detto: "Il problema sono gli arbitri, il problema è la poca competenza di meccaniche di campo, un’altra cosa che ripetiamo all’infinito. E anche la difficoltà in alcuni casi a comunicare tra esseri umani. Abbiamo sentito tutti la registrazione di Milan-Bologna. Noi isoliamo l’audio solo per quei tre minuti e si sentono delle cose sconfortanti. Fabbri è un arbitro che ha 150 presenze in A, arbitra dal 2013, è internazionale da 6 anni. Non posso pensare, anche se purtroppo lo penso (perché l’ho sentito), che non capisca quello che si vede nello schermo. Neanche in campo, ma proprio seduto davanti ad un monitor. Non solo ignora il fallo di Lucumì, il primo, ma interpreta anche male il secondo dicendo che forse ha preso la palla Freuler, ma non ha preso la palla. Lui sta fermo col piede ed è Nkunku che gli va addosso: non è vero neanche questo".