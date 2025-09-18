Open VAR, Rocchi conferma: 'Lucumí su Nkunku da rigore'. Anche se ...

Per il varista, infatti, "non è niente' il contatto Lucumí-Nkunku, mentre non è da penalty quello successivo per il contatto Freuler-Nkunku. Da qui, la decisione di revocare il rigore al Milan. Rocchi, in studio, ha fatto la sintesi. «Corretto togliere il rigore (Freuler-Nkunku, n.d.r.), solo che i ragazzi si soffermano sul secondo non facendo vedere tutta la fase e il primo contatto. Il secondo episodio non è rigore. Manca il primo episodio, Lucumí-Nkunku era da calcio di rigore, l’hanno dato per scontato passando oltre, sbagliando. L’arbitro avrebbe dovuto fischiare il primo rigore e non il secondo, in ogni caso il V.A.R. avrebbe dovuto correggerlo dandogli apertura su entrambe le situazioni».