Udinese-Milan, la designazione arbitrale per la quarta giornata di Serie A

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Andiamo a vedere chi saranno arbitro, assistenti, quarto uomo e VAR in Udinese-Milan di sabato sera, 20 settembre

Redazione PM 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 13:46)

Il Milan è reduce da una buona vittoria in casa contro il Bologna. Un'ottima prestazione da parte degli uomini di Allegri, che ha dato morale e punti in classifica. Ora i rossoneri sono attesi da un'altra sfida tosta. Sabato sera, 20 settembre, alle ore 20:45, è in programma Udinese-Milan alla Blu Energy Arena di Udine. Si tratta da sempre di una trasferta ostica per la maggior parte delle squadre di Serie A e per il Milan in particolare. In più, la squadra di Kosta Runjaic ha iniziato molto bene il suo campionato. Ad ora i friulani hanno raccolto 7 punti nelle prime tre giornate. Di sicuro, vorranno rendere difficile la vita anche ai rossoneri (lo ha detto anche Atta, centrocampista dell'Udinese). Nel frattempo, l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata, la quarta di campionato. Di seguito, si riporta la designazione arbitrale in vista di Udinese-Milan.

Secondo quanto ha comunicato l'AIA, Doveri sarà il direttore di gara. I suoi assistenti saranno Cecconi e Scatragli, mentre il quarto uomo sarà Di Marco. Al VAR, invece, ci sarà Meraviglia. L'assistente del VAR sarà Maresca.