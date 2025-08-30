Lecce-Milan: ecco perché l’annullamento del gol di Gabbia è corretto

Lecce-Milan: annullato il gol di Gabbia. Decisione VAR corretta ma dinamica molto dubbia. Ecco l'analisi dell'accaduto.
Al 5° minuto del primo tempo, il Milan ha visto annullare il gol di Matteo Gabbia. Inizialmente il gol era stato convalidato, ma l’arbitro Livio Marinelli è stato richiamato al VAR per rivedere le immagini, per una possibile spinta del difensore rossonero su Lassana Coulibaly. Dopo la revisione, ha deciso di annullare la rete, decisione che ha fatto storcere il naso a molti tifosi rossoneri.
Lecce-Milan, gol annullato a Gabbia: scelta corretta di Marinelli. Ecco perché
—
Come spiegato anche da Luca Marelli durante la partita: la scelta di Marinelli è corretta. Infatti, da regolamento la spinta di Gabbia con entrambe le mani, seppur leggera, deve essere punita. In questo caso, l’annullamento del gol è dunque giustificato.