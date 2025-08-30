Lecce-Milan: ecco perché l’annullamento del gol di Gabbia è corretto

Al 5° minuto del primo tempo, il Milan ha visto annullare il gol di Matteo Gabbia. Inizialmente il gol era stato convalidato, ma l’arbitro Livio Marinelli è stato richiamato al VAR per rivedere le immagini, per una possibile spinta del difensore rossonero su Lassana Coulibaly. Dopo la revisione, ha deciso di annullare la rete, decisione che ha fatto storcere il naso a molti tifosi rossoneri.