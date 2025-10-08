Rabiot: “Spero di vincere titoli al Milan. Voglio lasciare il mio segno”

L'impatto di Adrien Rabiot al Milan è stato molto positivo. Sta portando la sua mentalità vincente, il suo obiettivo è vincere titoli in questa avventura in rossonero. Lo ha dichiarato a 'Le Figaro'

Da quando ha esordito dal primo minuto in Milan-BolognaAdrien Rabiot non ha più lasciato il campo. Sono bastati un paio di allenamenti per convincere Massimiliano Allegri (con cui c'è un bellissimo feeling dai tempi della Juventus) a farne un perno fondamentale della sua squadra. Infatti, da che è stato disponibile, Rabiot non ha ancora saltato un minuto. Questi dati rendono l'idea dello straordinario impatto del centrocampista francese sul mondo Milan. Oggettivamente, era difficile aspettarsi di meglio. Adrien - forte delle sue esperienze in squadre forti e blasonate come PSG, Juventus e Marsiglia - ha portato la sua fame e la sua mentalità vincente a Milano. Tra le righe è ciò che ha detto all'interno di un'intervista rilasciata a 'Le Figaro' (qui l'intervista completa).