Da quando ha esordito dal primo minuto in Milan-BolognaAdrien Rabiot non ha più lasciato il campo. Sono bastati un paio di allenamenti per convincere Massimiliano Allegri (con cui c'è un bellissimo feeling dai tempi della Juventus) a farne un perno fondamentale della sua squadra. Infatti, da che è stato disponibile, Rabiot non ha ancora saltato un minuto. Questi dati rendono l'idea dello straordinario impatto del centrocampista francese sul mondo Milan. Oggettivamente, era difficile aspettarsi di meglio. Adrien - forte delle sue esperienze in squadre forti e blasonate come PSG, Juventus e Marsiglia - ha portato la sua fame e la sua mentalità vincente a Milano. Tra le righe è ciò che ha detto all'interno di un'intervista rilasciata a 'Le Figaro' (qui l'intervista completa).
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot: “Spero di vincere titoli al Milan. Voglio lasciare il mio segno”
INTERVISTE
Rabiot: “Spero di vincere titoli al Milan. Voglio lasciare il mio segno”
L'impatto di Adrien Rabiot al Milan è stato molto positivo. Sta portando la sua mentalità vincente, il suo obiettivo è vincere titoli in questa avventura in rossonero. Lo ha dichiarato a 'Le Figaro'
Milan, Rabiot affamato di titoli—
LEGGI ANCHE: Allegri idee chiare per il suo Milan: meno cambi di tutti. Ecco i motivi>>>
Sull'aver vestito maglie importanti come PSG, Juve, Marsiglia e ora Milan: "Non è cosa da poco aver giocato in questi quattro grandi club. È un bel biglietto da visita (sorride). Quando guardo il mio percorso, è incredibile poter aver vissuto tutto questo, difficile da immaginare quando ero più giovane. Ne sono fiero. Spero di realizzare grandi cose al Milan, di vincere titoli, in un club storico e mitico. Voglio lasciare il mio segno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA