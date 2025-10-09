PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Ibra, con chi ce l’hai?”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Ibra, con chi ce l'hai?'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 9 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con le parole di Ibrahimovic. Ibra, con chi ce l'hai? Stop Lobotka e Politano, Napoli che guaio! Juventus mistero Zhegrova. Inter, 25 milioni sul tavolo. Friedkin: "Gasperini sui unico". Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

