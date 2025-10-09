Il Corriere chiude parlando dei gol attesi subiti che risulta in un coefficiente di 6.3 in sei giornate, il più basso dell'intera Serie A. Questo dato e quello sui tiri in porta concessi sorprendono davvero.
Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', molto probabilmente chi vincerà lo Scudetto sarà la squadra con la miglior difesa, lo dice la storia del campionato: negli ultimi 18 anni di Serie A, è capitata una sola volta (nel 2019-2020 con la Juventus di Sarri) che la squadra senza la miglior difesa del torneo vincesse il campionato. Massimiliano Allegri parla di questo aspetto dal primo giorno del suo ritorno al Milan e starebbe inculcando questo diktat a tutta la squadra. I rossoneri non sono la squadra meno battuta in campionato, visto che in testa c'è la Roma con solo due reti subite. Il Diavolo è subito dietro con tre gol subiti in totale, anche considerando le due gare di Coppa Italia.
Numeri che, ricorda il quotidiano, il Milan non vedeva da mesi. L'ultima rete subita non da fermo da Maignan risale a 47 giorni fa ovvero la rovesciata Federico Bonazzoli in Milan-Cremonese 1-2. Il quotidiano fa il punto sulle statistiche precise: i rossoneri hanno concesso 9.3 tiri totali a partita e sono al terzo posto nella speciale classifica della Serie A. In particolare quattro contro la Cremonese, sette al Lecce, cinque al Bologna, dieci all'Udinese, diciannove al Napoli e dodici alla Juventus. Limitati però i tiri in porta concessi: tre alla Cremonese, due al Lecce, zero al Bologna, quattro all'Udinese, solo tre al Napoli e tre alla Juventus.
