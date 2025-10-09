Massimiliano Allegri ha lavorato fin dà subito sulla difesa del Milan e i numeri in questo inizio di stagione parlano davvero a suo favore. Ecco l'analisi da 'Il Corriere dello Sport'

Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', molto probabilmente chi vincerà lo Scudetto sarà la squadra con la miglior difesa, lo dice la storia del campionato: negli ultimi 18 anni di Serie A, è capitata una sola volta (nel 2019-2020 con la Juventus di Sarri) che la squadra senza la miglior difesa del torneo vincesse il campionato. Massimiliano Allegri parla di questo aspetto dal primo giorno del suo ritorno al Milan e starebbe inculcando questo diktat a tutta la squadra. I rossoneri non sono la squadra meno battuta in campionato, visto che in testa c'è la Roma con solo due reti subite. Il Diavolo è subito dietro con tre gol subiti in totale, anche considerando le due gare di Coppa Italia.