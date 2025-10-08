Una grande notizia è in arrivo per Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, fondo proprietario del Milan. Secondo quanto riferisce 'Gazzetta.it', il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedergli la cittadinanza italiana "per meriti speciali". La delibera è arrivata su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, in seguito al parere favorevole del ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Cittadinanza italiana ‘per meriti speciali’ a Cardinale? Il Consiglio dei Ministri dà l’ok
Il proprietario del Milan Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, potrebbe ricevere la cittadinanza italiana 'per meriti speciali', secondo quanto riporta 'Gazzetta.it'
La nota del Consiglio dei Ministri—
La nota di Palazzo Chigi recita: "(Gerry Cardinale, ndr) fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione".
