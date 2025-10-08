Una grande notizia è in arrivo per Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, fondo proprietario del Milan. Secondo quanto riferisce 'Gazzetta.it', il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedergli la cittadinanza italiana "per meriti speciali". La delibera è arrivata su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, in seguito al parere favorevole del ministro degli Esteri Antonio Tajani.