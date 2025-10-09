Prima pagina Tuttosport: “De Siervo-Rabiot scontro aperto”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 9 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
EDICOLA
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Scelto il braccio destro di Comolli. Con Ottolini arriva Norton-Cuffy? Chivu ordine all'Inter: niente bestemmie. Aboukhal e Vlasic, tormenti Torino. De Siervo-Rabiot scontro aperto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
