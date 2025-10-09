PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “De Siervo-Rabiot scontro aperto”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “De Siervo-Rabiot scontro aperto”

Prima pagina Tuttosport: 'De Siervo-Rabiot scontro aperto'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 9 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 9 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Scelto il braccio destro di Comolli. Con Ottolini arriva Norton-Cuffy? Chivu ordine all'Inter: niente bestemmie. Aboukhal e Vlasic, tormenti Torino. De Siervo-Rabiot scontro aperto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Ibra, con chi ce l’hai?”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao serve di più o perde il Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA