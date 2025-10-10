'La Gazzetta dello Sport' aveva parlato di un confronto tra Allegri e Leao dopo Juventus-Milan. La rosea riporta altri dettagli nella giornata odierna: potrebbe essere momento come un normale confronto allenatore-giocatore, o come una situazione di svolta. Secondo il quotidano o Leao farà quello richiesto da Allegri o perderà i suoi privilegi: il posto da titolare garantito, la possibilità di pensare solo all'attacco e lo status da top del Milan. Queste le rivelazione de 'La Gazzetta dello Sport'.