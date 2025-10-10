Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa ‘Caso’ Leao, Allegri ha il pieno sostegno del Milan. La società è convinta che …

ULTIME MILAN NEWS

‘Caso’ Leao, Allegri ha il pieno sostegno del Milan. La società è convinta che …

'Caso' Leao, Allegri ha il pieno sostegno del Milan. La società è convinta che ...
'La Gazzetta dello Sport' continua a dare dettagli sul 'caso' Leao: il Milan appoggia le scelte di Massimiliano Allegri. Ecco tutti i dettagli e una convinzione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' aveva parlato di un confronto tra Allegri e Leao dopo Juventus-Milan. La rosea riporta altri dettagli nella giornata odierna: potrebbe essere momento come un normale confronto allenatore-giocatore, o come una situazione di svolta. Secondo il quotidano o Leao farà quello richiesto da Allegri o perderà i suoi privilegi: il posto da titolare garantito, la possibilità di pensare solo all'attacco e lo status da top del Milan. Queste le rivelazione de 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, la situazione Leao-Allegri

—  

In questa situazione da che parte sta il Milan? Secondo la rosea il club appoggerebbe in pieno la strategia di Allegri a cui spetterebbe la gestione del gruppo e dei singoli. Secondo il quotidiano solo l'attuale allenatore rossonero potrebbe garantire la svolta finale per Leao. "O con Max o con nessun altro, è la convinzione della società", questo scrive il quotidiano.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Bouaddi incanta in Europa: numeri sorprendenti contro la Roma>>>

Per questo, si legge, Allegri avrà pieno supporto del Milan. Resterebbe un dubbio tattico: può Leao giocare da punta centrale? Anche qui, conclude Gazzetta, Allegri avrebbe piena libertà di scelta.

Leggi anche
Gimenez e Pulisic: giro del Mondo per l’attacco del Milan. Mentre Leao …
Milan-Como a Perth, Zazzaroni: “Se si perde la domenica successiva poi …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA