Per questo, si legge, Allegri avrà pieno supporto del Milan. Resterebbe un dubbio tattico: può Leao giocare da punta centrale? Anche qui, conclude Gazzetta, Allegri avrebbe piena libertà di scelta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
'La Gazzetta dello Sport' aveva parlato di un confronto tra Allegri e Leao dopo Juventus-Milan. La rosea riporta altri dettagli nella giornata odierna: potrebbe essere momento come un normale confronto allenatore-giocatore, o come una situazione di svolta. Secondo il quotidano o Leao farà quello richiesto da Allegri o perderà i suoi privilegi: il posto da titolare garantito, la possibilità di pensare solo all'attacco e lo status da top del Milan. Queste le rivelazione de 'La Gazzetta dello Sport'.
In questa situazione da che parte sta il Milan? Secondo la rosea il club appoggerebbe in pieno la strategia di Allegri a cui spetterebbe la gestione del gruppo e dei singoli. Secondo il quotidiano solo l'attuale allenatore rossonero potrebbe garantire la svolta finale per Leao. "O con Max o con nessun altro, è la convinzione della società", questo scrive il quotidiano.
Per questo, si legge, Allegri avrà pieno supporto del Milan. Resterebbe un dubbio tattico: può Leao giocare da punta centrale? Anche qui, conclude Gazzetta, Allegri avrebbe piena libertà di scelta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA