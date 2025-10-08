Pianeta Milan
Milan, Sky rivela: 'Allegri e Leao confronto vivace, ma nessun litigio'
Continua a fare parlare di sé la partita tra la Juventus e il Milan. Sky Sport parla del confronto nel post partita tra Leao e Allegri. Ecco i dettagli
Rafael Leao continua a fare parlare nel bene e nel male. Come rivelato da 'Gazzetta.it' ci sarebbe stato un confronto tra il portoghese e Allegri dopo Juventus-Milan 0-0. A riportare altri e ulteriori dettagli ci pensa il sito di Sky Sport.

"Nello spogliatoio dello Stadium c’è stato un confronto piuttosto vivace tra Massimiliano Allegri e Rafa Leao", riporta così il sito.

Milan, confronto Leao-Allegri: i dettagli

Il rimprovero dell'allenatore, si legge, sarebbe avvenuto per l'atteggiamento con cui Leao è entrato in campo. Quello che Allegri chiede al portoghese è una: "Maggiore concentrazione sulla partita", sottolinea il pezzo di Sky. Non solo vicino alla porta, ma anche riguardo a quello che deve fare, ai movimenti da fare come punta. In generale vorrebbe più impegno da parte di Rafa.

Allegri non vuole concedere alibi al giocatore, scrive Sky, anche se Leao non è ancora al massimo visto che è stato fuori per più di un mese per l'infortunio al polpaccio. Il pezzo sottolinea di come: "Non si tratta di un litigio o di una frattura. Né con l'allenatore né con la società". Anzi, la volontà di Allegri sarebbe quella di mettere Leao al centro del Milan. Per scuoterlo, si legge, non gli vengono risparmiati trattamenti 'ruvidi' da spogliatoio.

