Milan, Sky rivela: 'Allegri e Leao confronto vivace, ma nessun litigio'

Continua a fare parlare di sé la partita tra la Juventus e il Milan. Sky Sport parla del confronto nel post partita tra Leao e Allegri. Ecco i dettagli

Rafael Leao continua a fare parlare nel bene e nel male. Come rivelato da 'Gazzetta.it' ci sarebbe stato un confronto tra il portoghese e Allegri dopo Juventus-Milan 0-0. A riportare altri e ulteriori dettagli ci pensa il sito di Sky Sport.