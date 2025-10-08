Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Albertini su Leao: “Il problema è la testa? Non è la sua testa, è la …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Albertini su Leao: “Il problema è la testa? Non è la sua testa, è la …”

Milan, Albertini su Leao: 'Il problema è la testa? Non è la sua testa, è la ...'
Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato a 'Tuttosport': il momento del Milan e non solo. Ecco le sue parole su Leao
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tra i temi più chiacchierati di questa pausa per le nazionali c'è sicuramente il rendimento di Rafael Leao dopo gli errori sotto porta contro la Juventus. "Rafa non è sicuramente un attaccante da area di rigore, non può nemmeno fare la boa. È un attaccante da falcate lunghe, da contropiede. Sicuramente può essere una valida alternativa, ma dipenderà come si adatterà al ruolo", risponde così l'ex Milan Demetrio Albertini in una sua intervista a 'Tuttosport'.

Albertini chiaro su Leao: "Non si può mettere in discussione, ma per essere un campione ..."

—  

Quale potrebbe essere il problema di Leao giocatore? Albertini è chiaro: "Il problema è la testa? Non è la sua testa, è la sua continuità. Poi se deriva dalla testa o dal fisico non lo so. Io da spettatore dico che Leao non si può mettere in discussione perché è un grandissimo giocatore".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bomba di Gazzetta: "Allegri ha attaccato Leao davanti a parte della squadra". Ecco cosa è successo>>>

Cosa manca al portoghese per diventate un campione? "Ma per essere un grandissimo campione deve mettere insieme le sue qualità e la continuità", risponde Albertini.

Leggi anche
Pelligra: “Portare Milan-Como a Perth è stato un grandissimo colpo”
Bartesaghi: “Il mio riferimento era Theo Hernandez. C’è tanto da imparare, anche se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA