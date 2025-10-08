Milan, Albertini su Leao: 'Il problema è la testa? Non è la sua testa, è la ...'

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato a 'Tuttosport': il momento del Milan e non solo. Ecco le sue parole su Leao

Tra i temi più chiacchierati di questa pausa per le nazionali c'è sicuramente il rendimento di Rafael Leao dopo gli errori sotto porta contro la Juventus. " Rafa non è sicuramente un attaccante da area di rigore , non può nemmeno fare la boa. È un attaccante da falcate lunghe, da contropiede . Sicuramente può essere una valida alternativa, ma dipenderà come si adatterà al ruolo", risponde così l'ex Milan Demetrio Albertini in una sua intervista a 'Tuttosport'.

Albertini chiaro su Leao: "Non si può mettere in discussione, ma per essere un campione ..."

Quale potrebbe essere il problema di Leao giocatore? Albertini è chiaro: "Il problema è la testa? Non è la sua testa, è la sua continuità. Poi se deriva dalla testa o dal fisico non lo so. Io da spettatore dico che Leao non si può mettere in discussione perché è un grandissimo giocatore".