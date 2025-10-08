Pelligra: “Portare Milan-Como a Perth è stato un grandissimo colpo”

Un giorno storico: il Milan giocherà una partita di Serie A all'estero. Rosario Pelligra, presidente del Catania e del Perth Glory, ha commentato tutta la sua gioia a 'Il Corriere della Sera'. Milan-Como di Serie A, infatti, si giocherà a Perth in Australia: "Il cellulare non fa che squillare, amici e conoscenti mi fanno la stessa domanda. “Con i biglietti ci aiuti tu?”. Portare Milan-Como a Perth è stato un grandissimo colpo", queste le sue parole. Pelligra presenta lo stadio che ospiterà la partita: "L’Optus Stadium è il più grande della città, uno dei più moderni di tutta l'Australia. Ospita 60mila persone, tuttavia la capienza non basterà per accontentare tutti. In molti si stanno muovendo da Melbourne, Brisbane, Adelaide…".