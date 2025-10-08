Milan, Bartesaghi: 'Theo Hernandez era un riferimento. Cerco di ...'

"La sto vivendo bene, sereno e con la testa libera, che sono due cose fondamentali. Devo continuare a lavorare, posso crescere e migliorare ogni giorno". Davide Bartesaghi terzino del Milan , ha parlato a Mediaset dei prossimi impegni del rossonero con la maglia dell'Italia Under 21 . Bartesaghi parla anche delle belle parole di Baldini e Allegri : "Mi fa piacere sentire le loro parole, li ringrazio. Sul campo cerco sempre di dare il massimo . Poi a volte vengono fuori prestazioni migliori, a volte peggiori. Ma cerco sempre di dare il meglio".

Milan, parla Bartesaghi

Sulle partite con l'Italia: "Una chance importantissima, ma tutte le gare sono fondamentali. Serve sempre giocare al massimo, aiutandosi. Siamo un bel gruppo e riusciremo a vincere. Fa piacere, è la maglia che ci rappresenta. Spero di indossarla il più possibile, darò il massimo per questa maglia come tutti i miei compagni. Ci siamo trovati bene fin da subito, siamo un bel gruppo, ridiamo e scherziamo ma quando entriamo in campo sappiamo cosa dovremo fare".