Bartesaghi: “Il mio riferimento era Theo Hernandez. C’è tanto da imparare, anche se voglio …”

Milan, Bartesaghi: 'Theo Hernandez era un riferimento. Cerco di ...'
Davide Bartesaghi terzino del Milan, ha parlato a Mediaset delle prossime partite con l'Italia Under 21 e non solo. Ecco le sue parole anche su Theo Hernandez
"La sto vivendo bene, sereno e con la testa libera, che sono due cose fondamentali. Devo continuare a lavorare, posso crescere e migliorare ogni giorno". Davide Bartesaghi terzino del Milan, ha parlato a Mediaset dei prossimi impegni del rossonero con la maglia dell'Italia Under 21. Bartesaghi parla anche delle belle parole di Baldini e Allegri: "Mi fa piacere sentire le loro parole, li ringrazio. Sul campo cerco sempre di dare il massimo. Poi a volte vengono fuori prestazioni migliori, a volte peggiori. Ma cerco sempre di dare il meglio".

Sulle partite con l'Italia: "Una chance importantissima, ma tutte le gare sono fondamentali. Serve sempre giocare al massimo, aiutandosi. Siamo un bel gruppo e riusciremo a vincere. Fa piacere, è la maglia che ci rappresenta. Spero di indossarla il più possibile, darò il massimo per questa maglia come tutti i miei compagni. Ci siamo trovati bene fin da subito, siamo un bel gruppo, ridiamo e scherziamo ma quando entriamo in campo sappiamo cosa dovremo fare".

Cosa si aspetta dalla partita contro la Svezia? "Cercheremo di studiarla in questi giorni, sarà una partita fisica e intensa dal punto di vista dell'intelligenza. Dobbiamo entrare in campo sereni e consapevoli di essere forti".

Il suo punto di riferimento: "Era Theo (Hernandez), ora non c'è più e magari guardo un po' più Spinazzola. C'è tanto da imparare, anche se io voglio avere uno status mio".

