Juventus-Milan, parla Pedullà

"Maignan, a parte la parata di Gatti, è stato spettatore non pagante. Il Milan, pur in un primo tempo complessivamente da 4.5/5, ha avuto un paio di occasioni con Gimenez, ha avuto Pulisic al servizio della squadra, ha cercato Gimenez di testa e poi quando si è defilato non ha incrociato bene, invece la Juve ha cercato di vivacchiare. Dopo il rigore mi aspetto che dalla paura e dal pericolo scampato sia la Juve a prendere l'iniziativa piuttosto che adagiarti su quell'andamento lento che ha dato coraggio al Milan.