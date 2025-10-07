Il Milan ha interpretato bene la partita e ha dei rimpianti grandissimi. Ha sofferto pochissimo tranne la parata di Maignan, la linea dei centrali molto bene allineata tra Pavlovic, Gabbia e Tomori, Rabiot ha fatto molta legna con poche iniziative, Modric sempre dentro la squadra, visto che poi ha pennellato per Leao una palla dove doveva fare gol per legittimare un secondo tempo migliore. Allegri giustamente poi ha provato a mettere Nkunku, ha provato a cambiare qualcosa.
Ha tolto Pulisic confortandolo per il rigore sbagliato. Da questa partita restano i grandi rimpianti del Milan che avrebbe potuto sbancare, che ha sprecato 3 occasioni clamorose, nessun processo a Leao però se va in campo con questo modo di interpretare poi alla fine perde due punti".
