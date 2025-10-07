Le parole di Ravezzani sul Milan e Leao

"Adesso cosa se ne fa Allegri di Leao? Se fa il falso 9 come ha provato a fare al posto di Gimenez che ha altre caratteristiche, sembra non poter dare il meglio. Giocare a sinistra vorrebbe dire sbilanciare una squadra che è stata costruita con equilibri perfetti dall'allenatore. Il tema è sempre quello: o Leao impara a soffrire, impara ad esempio ad entrare in campo e non provare un pallonetto abbastanza improbabile ma invece andare avanti dato che aveva una prateria libera, e gioca come vuole Allegri, con quella rabbia, determinazione che poi è quella dei grandi giocatori, Modric n'è stato un esempio in queste partite, oppure rischia di perdere il posto e il Milan rischia di perdere un grande protagonista potenziale che potrebbe, se fosse diverso, portare al Milan quel quid in più per puntare addirittura allo scudetto"