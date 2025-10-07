Pianeta Milan
Nel post partita di Juventus-Milan, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, ha parlato della squadra di Massimiliano Allegri
Nel post partita di Juventus - Milan, andato in scena domenica sera e terminato con un pareggio a reti inviolate, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, ha parlato della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi in modo particolare su Gimenez e Leao. Tra le sue dichiarazioni anche una breve parentesi legata allo scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Ravezzani sul Milan e Leao

"Adesso cosa se ne fa Allegri di Leao? Se fa il falso 9 come ha provato a fare al posto di Gimenez che ha altre caratteristiche, sembra non poter dare il meglio. Giocare a sinistra vorrebbe dire sbilanciare una squadra che è stata costruita con equilibri perfetti dall'allenatore. Il tema è sempre quello: o Leao impara a soffrire, impara ad esempio ad entrare in campo e non provare un pallonetto abbastanza improbabile ma invece andare avanti dato che aveva una prateria libera, e gioca come vuole Allegri, con quella rabbia, determinazione che poi è quella dei grandi giocatori, Modric n'è stato un esempio in queste partite, oppure rischia di perdere il posto e il Milan rischia di perdere un grande protagonista potenziale che potrebbe, se fosse diverso, portare al Milan quel quid in più per puntare addirittura allo scudetto"

Sullo scudetto: "Il Milan non è una squadra da scudetto, dobbiamo dirlo, è una squadra che può centrare forse anche agevolmente il quarto posto, ma per essere una squadra da scudetto deve avere un grandissimo centravanti di qualità, oltre a quella di Pulisic. 

Su Gimenez: "Gimenez è un ottimo attaccante, sta convincendo di partita in partita di essere capace non solo di essere pericoloso ma anche di essere uno che si sbatte lì davanti, correndo, raddoppiando, andando a fare pressing su tutti i difensori avversarsi, quello che Allegri vorrebbe da Leao ma che Leao non vuole capire".

