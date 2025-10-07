Pianeta Milan
Juventus-Milan 0-0, tutti i numeri della gara dello ‘Stadium’

Sul sito ufficiale del club rossonero si possono leggere alcune statistiche interessanti di Juventus-Milan 0-0 di domenica sera. Ecco tutti i numeri della gara
Un pareggio a reti inviolate fra il Milan e la Juventus all'Allianz Stadium. Nonostante un rigore fallito da Pulisic, i rossoneri hanno conservato la porta inviolata grazie anche a una solida prestazione difensiva. Questo 0-0 mantiene il Diavolo nelle posizioni alte della classifica. Ecco le statistiche salienti relative al match:

1- Il Milan ha registrato quattro clean sheet nelle prime sei gare di una stagione di Serie A per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2006/07 (quattro anche in quell'occasione).

2- Le ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A hanno visto appena sei gol, una media di 0.75.

3- Tre degli ultimi quattro match tra Juventus e Milan in Serie A sono terminati 0-0, tante volte quanti i 36 precedenti.

4- Massimiliano Allegri è diventato in solitaria l'allenatore con più panchine nella storia negli incontri tra Juventus e Milan in tutte le competizioni (dal 1929/30): 32, 21 in bianconero e 11 in rossonero, superato Trapattoni (31).

5- Davide Bartesaghi (18 anni e 120 giorni) è il quarto giocatore più giovane a giocare uno Juventus-Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Donnarumma (16 anni e 269 giorni), Camarda (16 anni e 314 giorni) e Kean (17 anni e 10 giorni).

6- Rafael Leão è il quinto giocatore portoghese a tagliare il traguardo delle 200 presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Rui Costa (339), Mário Rui (248), Fernando Couto (247) e Miguel Veloso (214).

