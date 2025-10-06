Ravezzani: 'Gimenez oggi è un punto di riferimento essenziale per il Milan'

Santiago Gimenez ha fatto una delle sue migliori prestazioni in Juventus-Milan. Il centravanti messicano sta andando in crescendo a livello di rendimento. Soprattutto, sembra sempre più integrato e connesso con il resto della squadra. Di sicuro, non gli si può rimproverare una cosa: l'impegno. È infatti sempre ben visibile la dedizione alla causa e la voglia che ci mette in campo. Deve trovare confidenza e continuità con il gol. Ieri sera è andato vicino alla rete in almeno due occasioni. Una con il sinistro dopo una bella percussione solitaria palla al piede. E una di testa, con la palla che è sfilata alla destra del secondo palo. Inoltre, è stato bravo e fortunato a conquistare il rigore (poi sbagliato da Pulisic, che si è scusato per l'errore sui social). Nel post-partita, Fabio Ravezzani - direttore di 'TeleLombardia' - ha lasciato un commento sulla sua importanza per il Milan in questo momento tramite il proprio profilo X.