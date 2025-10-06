Juventus-Milan 0-0 di ieri sera sta facendo molto parlare e discutere. Nonostante un pareggio ottenuto all'Allianz Stadium non sia affatto un brutto risultato, la percezione dei giocatori, di Massimiliano Allegri e di tutti i tifosi è di aver buttato due punti. Ciò spiega il cambiamento avvenuto quest'anno. La squadra è ambiziosa e sa di poter competere ai massimi livelli. Il nuovo allenatore e i nuovi innesti hanno dato linfa nuova e fondamentale per tornare a vincere o almeno per provare a farlo. Ieri sera, l'errore dal dischetto di Pulisic e gli errori sotto porta di Leao hanno destato qualche preoccupazione.