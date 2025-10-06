Pianeta Milan
Romano: “Non c’è alcun caso Leao, è una parte importante del Milan”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha trattato di Rafael Leao dopo la brutta prestazione del giocatore del Milan contro la Juventus all'interno di un video pubblicato sul suo canale YouTube
Al giorno d'oggi - nel mondo del calcio - si aprono dei casi in pochissimo tempo. Basta una prestazione negativa da parte di un giocatore per insinuare problemi con la società del giocatore stesso o possibili trattative di calciomercato. È esattamente ciò che sta succedendo con Rafael Leao, il numero 10 del Milan. Dopo la brutta prestazione dell'attaccante portoghese contro la Juventus, in cui ha sprecato malamente due ghiotte occasioni da rete, si sono diffuse voci di una possibile mancanza di centralità di Leao all'interno del progetto Milan. Fabrizio Romano - noto esperto di calciomercato - ha voluto subito smentire questi rumours con un video pubblicato sul suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue parole sul "caso Leao", che poi non è nemmeno un caso - come lui stesso ha voluto precisare.

Leao non è più al centro del Milan? Romano smentisce

Le sue parole: "Sulla questione di Rafa Leao, sulla prestazione contro la Juventus, com'è stata la reazione di Max Allegri. In tanti hanno visto i video a bordo campo di Allegri che giustamente anche, insomma, avrebbe gradito un gol contro la Juventus per le opportunità che ha avuto Rafa, ma non ne monterei un caso, ragazzi. Io credo che adesso si parlerà tantissimo di Leao, perché entriamo nella sosta e quindi per due settimane sentiremo parlare tanto di Leao, Leao, Leao in tutto e per tutto per quanto riguarda quello che è successo nella partita con la Juventus".

"Ma vi posso garantire al 100% che all’interno del Milan non c’è alcun caso Leao, alcun punto interrogativo sul discorso di Leao. È una partita, ragazzi. Leao sta rientrando da un infortunio, certamente poteva fare meglio, ma non si monta un caso Leao per questo. Leao resta assolutamente una parte importante di questo Milan, un giocatore su cui Max Allegri fa affidamento, da cui pretende di più ed è anche giusto: fa parte della mentalità di Allegri e della sua capacità di migliorare anche i giocatori nella mentalità e non soltanto dal punto di vista tecnico. Ma da qui a montare un caso Leao, non è assolutamente questa la questione. All’interno del Milan sono tutti dalla parte di Rafa, con Rafa, per remare tutti insieme verso un Milan in evidente miglioramento, in evidente crescita, e quindi con Rafa Leao a far parte assolutamente di questo percorso".

