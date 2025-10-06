Romano: “Non c’è alcun caso Leao, è una parte importante del Milan”

Al giorno d'oggi - nel mondo del calcio - si aprono dei casi in pochissimo tempo. Basta una prestazione negativa da parte di un giocatore per insinuare problemi con la società del giocatore stesso o possibili trattative di calciomercato. È esattamente ciò che sta succedendo con Rafael Leao , il numero 10 del Milan . Dopo la brutta prestazione dell'attaccante portoghese contro la Juventus , in cui ha sprecato malamente due ghiotte occasioni da rete, si sono diffuse voci di una possibile mancanza di centralità di Leao all'interno del progetto Milan. Fabrizio Romano - noto esperto di calciomercato - ha voluto subito smentire questi rumours con un video pubblicato sul suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue parole sul "caso Leao", che poi non è nemmeno un caso - come lui stesso ha voluto precisare.

Leao non è più al centro del Milan? Romano smentisce

Le sue parole: "Sulla questione di Rafa Leao, sulla prestazione contro la Juventus, com'è stata la reazione di Max Allegri. In tanti hanno visto i video a bordo campo di Allegri che giustamente anche, insomma, avrebbe gradito un gol contro la Juventus per le opportunità che ha avuto Rafa, ma non ne monterei un caso, ragazzi. Io credo che adesso si parlerà tantissimo di Leao, perché entriamo nella sosta e quindi per due settimane sentiremo parlare tanto di Leao, Leao, Leao in tutto e per tutto per quanto riguarda quello che è successo nella partita con la Juventus".