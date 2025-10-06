Pianeta Milan
Pulisic: “Mi distrugge deludere questo club. Lavorerò duramente. Forza Milan sempre”

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Christian Pulisic ha voluto spendere alcune parole sulla partita contro la Juventus
Nella serata di ieri, tra le mura dello Stadium, è andato in scena il big match della 6 giornata di Serie A 2025/2025: Juventus-Milan. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono riusciti a conquistare soltanto un punto contro la formazione di Igor Tudor. La partita, infatti, è terminata a reti inviolate (0-0) nonostante le diverse occasioni. A far clamore però, è stato il rigore sbagliato da Christian Pulisic: l'americano si è presentato sul dischetto per calciare il rigore procurato da Santiago Gimenez, finito poi alto sopra la traversa. Pulisic, subito dopo, si è disperato mettendosi le mani in pieno volto, consapevole di aver mandato in fumo i 3 punti.

Milan, Pulisic sui social: "Mi distrugge deludere questo"

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il giocatore ha voluto spendere alcune parole sulla partita di ieri. Con una foto di squadra, l'americano ha scritto:

“Mi distrugge deludere questo club. Lavorerò dieci volte più duramente per far si che le cose vadano meglio. Forza Milan sempre”.

