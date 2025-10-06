Nella serata di ieri, tra le mura dello Stadium, è andato in scena il big match della 6 giornata di Serie A 2025/2025: Juventus-Milan. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono riusciti a conquistare soltanto un punto contro la formazione di Igor Tudor. La partita, infatti, è terminata a reti inviolate (0-0) nonostante le diverse occasioni. A far clamore però, è stato il rigore sbagliato da Christian Pulisic: l'americano si è presentato sul dischetto per calciare il rigore procurato da Santiago Gimenez, finito poi alto sopra la traversa. Pulisic, subito dopo, si è disperato mettendosi le mani in pieno volto, consapevole di aver mandato in fumo i 3 punti.