"Se il Milan a gennaio vendesse Leao e comprasse (poniamo) Kim e Vlahovic vincerebbe lo scudetto". Paolo Ziliani ha scritto un lungo pensiero sul suo profilo X parlando del Milan e lanciando l'ipotesi di una cessione del portoghese. Il giornalista spiega: "Già oggi di lui in campo non si avverte alcun bisogno: e la mezzora finale giocata contro il Napoli ha anzi dimostrato quanto Rafa possa essere non solo inutile ma dannoso. Con Pulisic, Gimenez, Nkunku e un eventuale nuovo innesto il Milan ha oggi l'irripetibile occasione per separarsi dal portoghese e uscire da un gigantesco equivoco in cui club e squadra si trascinano da anni senza vantaggi per nessuno".