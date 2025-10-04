Pianeta Milan
Ziliani: 'Se il Milan vendesse Leao per comprare Kim e Vlahovic sarebbe da Scudetto'
Paolo Ziliani ha scritto un lungo pensiero sul suo profilo X parlando del Milan e di una possibile cessione di Rafael Leao a gennaio. Ecco il suo parere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Se il Milan a gennaio vendesse Leao e comprasse (poniamo) Kim e Vlahovic vincerebbe lo scudetto". Paolo Ziliani ha scritto un lungo pensiero sul suo profilo X parlando del Milan e lanciando l'ipotesi di una cessione del portoghese. Il giornalista spiega: "Già oggi di lui in campo non si avverte alcun bisogno: e la mezzora finale giocata contro il Napoli ha anzi dimostrato quanto Rafa possa essere non solo inutile ma dannoso. Con Pulisic, Gimenez, Nkunku e un eventuale nuovo innesto il Milan ha oggi l'irripetibile occasione per separarsi dal portoghese e uscire da un gigantesco equivoco in cui club e squadra si trascinano da anni senza vantaggi per nessuno".

Ziliani continua con il suo pensiero su Leao: "E non perché gli manchino le qualità tecniche o atletiche, che anzi possiede in misura abnorme: ma perché gli manca la testa. Se a 25 anni, dopo sei stagioni di Milan, Leao è ancora lo stesso giocatore che era a 19 anni non si capisce che cosa il Milan aspetti ancora di trovare in lui".

"Quando Leao compirà 30 anni sarà lo stesso Leao che è oggi a 25 e che era quando arrivò a Milano a 19: un progetto (incompiuto) di campione". Qui tutto il pezzo pubblicato.

