Paolo Ziliani ha scritto un lungo pensiero sul suo profilo X parlando del Milan e di una possibile cessione di Rafael Leao a gennaio. Ecco il suo parere
"Se il Milan a gennaio vendesse Leao e comprasse (poniamo) Kim e Vlahovic vincerebbe lo scudetto". Paolo Ziliani ha scritto un lungo pensiero sul suo profilo X parlando del Milan e lanciando l'ipotesi di una cessione del portoghese. Il giornalista spiega: "Già oggi di lui in campo non si avverte alcun bisogno: e la mezzora finale giocata contro il Napoli ha anzi dimostrato quanto Rafa possa essere non solo inutile ma dannoso. Con Pulisic, Gimenez, Nkunku e un eventuale nuovo innesto il Milan ha oggi l'irripetibile occasione per separarsi dal portoghese e uscire da un gigantesco equivoco in cui club e squadra si trascinano da anni senza vantaggi per nessuno".
Milan, Ziliani su Leao
Ziliani continua con il suo pensiero su Leao: "E non perché gli manchino le qualità tecniche o atletiche, che anzi possiede in misura abnorme: ma perché gli manca la testa. Se a 25 anni, dopo sei stagioni di Milan, Leao è ancora lo stesso giocatore che era a 19 anni non si capisce che cosa il Milan aspetti ancora di trovare in lui".