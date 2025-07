"Lunedì il Milan si raduna: coi soldi di Reijnders, Theo e Kalulu poteva già dare ad Allegri i nuovi rinforzi ma la tirchieria di Furlani & C. ha avuto ancora il sopravvento". Paolo Ziliani, giornalista, attacca duramente Furlani e la dirigenza del Milan. Tra raduno e calciomercato, ecco il suo parere in un lungo post su X: "Con Inter e Juventus che si ritroveranno solo a fine mese c'era la possibilità di mettere Max nelle migliori condizioni per partire a tutta sfruttando il vantaggio di una squadra già amalgamata: invece i dirigenti hanno pensato solo al loro tornaconto e i 110 milioni incassati per Reijnders, Theo e Kalulu sono serviti solo per far scattare il bonus di "buoni amministratori"".