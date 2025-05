Il giornalista Paolo Ziliani ha espresso un commento, tramite un post pubblicato sul proprio account 'X', soffermandosi in modo particolare sul Milan Futuro , ironizzando sul nome e spiegando come e perché potrebbe tornare in Serie C . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"La sapete l'ultima? La retrocessione di "Milan Futuro" in Serie D, come peraltro già vi avevo detto, potrebbe durare lo spazio di un mese. Si apprende infatti (comunicato FIGC n. 281) che facendo domanda come nuova iscritta (naturalmente cambiando nome: "Milan Futuribile", o "Milan Futuristico"; oppure restando in tema di tempi verbali "Milan Gerundio", "Milan Infinito", "Milan Imperfetto"), la società che rispondeva al nome di "Milan Futuro" acquisisce il diritto di sedersi in prima fila tra le squadre da considerare come subentranti in caso di eventuali ripescaggi".