Milan e Man. United, due realtà paurosamente simili: dalla società ai risultati

Il Milan come il Man.United? Delusioni, contestazioni e un futuro da costruire

Ora, passiamo al campo, giacché sia Milan che Manchester United non hanno entusiasmato per risultati e prestazioni. Il club inglese ha fatto certamente peggio, relegandosi al 16esimo posto (!!) in Premier League e giocandosi tutte le proprie speranze europee nella finale poi persa contro il Tottenham. Anche il Milan, lo sappiamo, aveva come ultimo salvagente la finale di Coppa Italia che, però, ha visto festeggiare il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoneri possono ancora chiudere la stagione all'ottavo posto, ma con l'avvilente certezza che, il prossimo anno, non giocheranno alcuna competizione europea.