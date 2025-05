Milan, Tare e i nodi rinnovi: Theo, Maignan e Pulisic. La situazione

I rinnovi Arriverà in fretta anche il tempo dei rinnovi. Detto di Pulisic, per cui si aspetterà luglio in modo da poter offrire un contratto con scadenza 2030. Non ci sono segnali diversi, cioè di una possibile rottura: Christian vive benissimo a Milano. I nodi da sciogliere sarebbero sempre gli stessi: Theo Hernandez e Mike Maignan. Per il portiere, scrive la rosea, ci sarebbe una proposta di rinnovo con un adeguamento, ma non ci sarebbe ancora risposta.