Zauri su Tare: “Se dovesse andare al Milan, prenderebbero un ottimo dirigente”

L'ex calciatore Luciano Zauri è intervenuto ai microfoni di TMW Radio , durante la trasmissione "Maracanà", per commentare le recenti vicende legate al Milan e al probabile arrivo di Igli Tare come direttore sportivo. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Prende una persona capace, lo ha dimostrato alla Lazio. Ha fatto tantissime cose buone ,anche errori, ma è maturato tanto. E anche per Tare la Lazio ha portato a casa trofei e dei giocatori interessanti. E' uno caparbio, quando si mette in testa qualcosa lo porta in fondo".