Milan, mercato in ebollizione: il futuro dei big appeso alla mancata qualificazione europea

La stagione del Milan si è conclusa con un amaro in bocca, e le ripercussioni si stanno facendo sentire sul mercato. La mancata qualificazione a qualsiasi tipo di competizione europea per la prossima stagione ha creato un 'danno finanziario' che, con moltissima probabilità, costringerà il club di via Aldo Rossi, a sacrificare uno o più dei suoi big per cercare di fare, in qualche modo, cassa. Un'estate a dir poco rovente attende i rossoneri, con diversi nomi importanti presenti nella lista dei possibili partenti.