Milan, rischio rosso in bilancio per il 2024-25: ecco la situazione

Secondo le stime di Calcio e Finanza, allo stato attuale l’esercizio 2024/25 del club rossonero farà registrare un divario negativo tra ricavi e costi nell’ordine dei 25 milioni di euro, per un bilancio che si chiuderebbe dunque in perdita. Sarebbe una brusca frenata dopo gli ultimi due bilanci in positivo. Secondo il sito specializzato, tutto potrebbe cambiare entro il 30 giugno grazie al calciomercato. Possibili nuove entrate con i possibili riscatti (ad esempio Kalulu) che potrebbero fruttare plusvalenze importanti.