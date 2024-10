Crescita nelle sponsorizzazioni, nei proventi commerciali, dai calciatori

In particolare, l’ulteriore accelerazione della performance economica del Club è da attribuire alla crescita combinata di diverse fonti di ricavi, a partire dai proventi da sponsorizzazioni, che ammontano a 90,5 milioni di Euro (+9,7 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio), in virtù della sottoscrizione di contratti con nuove controparti per la stagione corrente e le successive, e i proventi commerciali e royalties, dal valore di 52,9 milioni di Euro (+6,4 milioni di Euro), sospinti dalla vendita di posti premium allo stadio. Al raggiungimento di questo risultato concorre anche il dato sui proventi da gestione dei diritti dei calciatori, in aumento di 45,9 milioni di Euro rispetto alla passata stagione, per effetto delle plusvalenze realizzate e da maggiori ricavi da cessione temporanea delle prestazioni dei calciatori.