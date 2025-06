Milan, Furlani: “Moncada rimane centrale. Come lui nessuno al mondo”

Su Moncada e il suo ruolo, prima Furlani: "È col Milan da sette anni, è una risorsa importantissima. È cresciuto, è e rimane direttore tecnico. Sinceramente come conosce lui i calciatori in Francia, ma anche in tantissimi altri posti e come riesce a identificare talenti in giro per il mondo ce ne sono pochi o nessuno. Rimane al Milan e centrale nel nostro progetto". Poi Tare: "Sono d'accordo, ha detto tutto. Lo conosco dal Monaco, è un collaboratore che farà con me le scelte che sono importanti e trovare il meglio per la squadra. La sua storia è importante e fa parte del progetto".