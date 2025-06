Milan, parliamo dell’attaccante. I nomi al vaglio e la richiesta di Allegri

Nella prima chiacchierata formale di Igli Tare , come nuovo direttore sportivo rossonero, sono emersi diversi dettagli che rendono più chiara l'idea del Milan che sta per nascere. Dal budget al mercato, passando per i profili sotto osservazione e la sinergia con Massimiliano Allegri . Insomma, la chiarezza non è certamente mancata e si è stabilito anche un identikit su quello che potrebbe essere il nuovo attaccante del Diavolo.

Il Milan e il rebus attaccante. Gimenez e una punta d'area di rigore da affiancargli

Si parte dal presupposto che Santiago Gimenez non sembra avere le caratteristiche adatte al sistema del tecnico livornese, ma questo non lo inserisce nella lista delle cessioni. Si tratta di un attaccante cinico ma che, troppo spesso, non lavora nel cuore dell'area di rigore. Tare, in tal senso, è stato molto schietto: nel nuovo Milan serve un centravanti alla Olivier Giroud. Dimenticatevi, dunque, quei "fantanomi" come Moise Kean e Victor Osimhen.