Milan, Camarda via per crescere. Ma Liberali? L'instant team e i giovani...

Tuttavia, non c'è da sottovalutare l'importanza del "made in Milan", ovvero quei giocatori cresciuti nel vivaio rossonero che possono arricchire la rosa di Allegri , a maggior ragione in vista dei pochi impegni settimanali. Le dinamiche che si stanno sviluppando negli ultimi giorni, però, sembrano allontanare i talenti del Diavolo. Kevin Zeroli è stato ceduto, in prestito secco, al Monza . Francesco Camarda sembra in procinto di vivere lo stesso trasferimento, al Lecce , ma con riscatto e contro riscatto a favore dei rossoneri.

Chi manca all'appello? Mattia Liberali, altro talento molto chiacchierato ma poco visto in campo. Il giovane trequartista doveva essere uno dei gioielli del Milan Futuro, ma alla fine di questa stagione conta solo 8 presenze in Serie C e ben 24 con la Primavera. In Prima Squadra lo abbiamo visto solo una volta e per 62', ovvero nella sfida di campionato tra Milan e Genoa. La situazione di Liberali è anche quella più misteriosa, dato il contratto in scadenza nel 2026 e le poche indiscrezioni legate al suo futuro. Gli ultimi aggiornamentirisalgono all'inizio di questo mese ma non riportavano alcun contatto tra le parti per un possibile rinnovo, rendendo sempre più reale la possibilità di perdere un talento cristallino come il suo a parametro zero.