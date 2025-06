Uno dei talenti più puri del settore giovanile rossonero è senza dubbio Mattia Liberali, trequartista classe 2007 che ha già esordito (anche da titolare) con la prima squadra del Milan. In questa stagione aveva iniziato con Milan Futuro, per cui aveva segnato il primo storico gol nella Coppa Italia Serie C lo scorso agosto, per poi proseguire con la Primavera che ha centrato una finale di Coppa Italia e i Playoff Scudetto del campionato di Primavera 1.