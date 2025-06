70 milioni e uno o due giocatori. Questa era la prima idea del Bayern Monaco per portare via Rafael Leao e condurlo in terra di Germania. Risposta: no grazie. Adesso invece si fa sul serio. Come riporta SportMediaset, il Bayern Monaco è pronto a forzare la mano per Rafa Leao e sarebbe in procinto di presentare al Milan un'offerta da 100 milioni. Non ancora la cifra che i rossoneri ritengono adeguata per lasciar partire il portoghese, ma certamente una proposta da prendere seriamente in considerazione e valutare.