Calciomercato Milan, si punta un grande attaccante: tutti i nomi caldi

Dusan Vlahovic, Mateo Retegui e non solo nella lista dei potenziali rinforzi per l'attacco del Milan | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Sta per terminare la prima finestra estiva di calciomercato e il Milan è già stato protagonista: finora in uscita, con il riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus e la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City; presto, però, il Diavolo lo sarà anche in entrata. Nella seconda finestra trasferimenti (1° luglio-1° settembre) ci sarà bisogno di rinforzi. In ogni reparto, dalla porta all'attacco. Il nostro focus odierno è proprio sul reparto avanzato. PROSSIMA SCHEDA