Calciomercato Milan, Ricci a un passo e poi? Non si esclude ... | PM NEWS

Calciomercato Milan, Ricci a un passo dal possibile arrivo in rossonero. Cosa potrebbe comportare per il reparto? Ecco le ultime novità

Il Milan non ha ancora ufficializzato il primo colpo in entrata del calciomercato estivo 2024-25. I rossoneri, però, sono molto attivi specialmente per quanto riguarda il centrocampo. Secondo le ultime importanti notizie, il Diavolo sarebbe veramente a un passo da Samuele Ricci per una cifra di circa 25 milioni bonus compresi. E poi? Il club potrebbe non fermarsi a questo colpo. Ecco le ultime importanti novità.