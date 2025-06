Pellegatti rivela: “Moncada voleva Cuesta alla guida del Milan Futuro”

Carlo Pellegatti ha parlato questa mattina sul suo canale YouTube in riferimento al Milan Futuro:"Carlos Cuesta è un allenatore spagnolo che parla sei lingue. Ha 29 anni ed è un'idea del Parma. Cherubini però lo conosce bene perché ha allenato la Juventus Under 17. C'è la possibilità che Cuesta alleni il Parma. Ma il Milan? Moncada, che lo conosce e lo ha apprezzato, lo voleva per il Milan nella scorsa stagione".