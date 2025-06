Calciomercato Milan, Udogie al posto di Theo? Non è l'unica pista

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come i rossoneri - che Theo Hernández vada via o che resti da separato in casa - stanno cercando un nuovo terzino sinistro per la stagione 2025-2026. Nel guardarsi intorno, il Diavolo si è fermato, in particolare, a Londra.