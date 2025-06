Calciomercato Milan, nessuno sembra voler puntare su Theo Hernández

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato del Milan , ha parlato anche di Theo Hernández , classe 1997 , francese protagonista dello Scudetto 2022 e terzino da record (meglio di Paolo Maldini ) per numero di gol in Serie A . Il quale, però, attualmente vive una fase di pericolosa involuzione: nell'ultima stagione sembra quasi aver giocato con il freno a mano tirato.

Calciomercato Milan, l'estate turbolenta di Theo Hernández

Per lui, che non avrà il rinnovo del contratto con il Milan in scadenza il 30 giugno 2026, ha ricordato la 'rosea', si sono comunque mossi gli arabi dell'Al-Hilal, pronti a ricoprirlo di soldi. Il giocatore, però, ha detto di no al trasferimento in Arabia Saudita. Ecco, allora, che è spuntata fuori l'ipotesi di un ritorno all'Atlético Madrid, club in cui Theo ha fatto la trafila delle giovanili.