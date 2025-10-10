Milan, Modric stupisce anche con la Croazia: la Gazzetta lo esalta

'La Gazzetta dello Sport' conclude con un commento: "Energia, ritmo, classe, idee, leadership. Impossibile chiedere di più allo splendido quarantenne rossonero".
Luka Modric è uno dei giocatori più sorprendenti e importanti dell'ottimo inizio stagionale del Milan. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', il croato ha giocato altri 90 minuti ed è stato il migliore dello 0-0 tra Repubblica Ceca e Croazia, partita Gruppo L per le qualificazioni al prossimo Mondiale. La Croazia resta in testa per la differenza e con una partita in meno. Luka Modric ha giocato affiancato nella parte bassa del centrocampo con Petar Sucic dell'Inter.
La rosea racconta la partita di Luka Modric: va a prendere la palla dai centrali e la smista ai compagni. Il quotidiano racconta di come la prova del croato sia stata "Encomiabile" con tanta corsa e interventi importanti anche in difesa. A fine gara, si legge, tutti gli avversari gli si sono avvicinati con ammirazione, per avere la maglia o due parole.
'La Gazzetta dello Sport' conclude con un commento: "Energia, ritmo, classe, idee, leadership. Impossibile chiedere di più allo splendido quarantenne rossonero".
