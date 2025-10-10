Milan, Modric stupisce anche con la Croazia: la Gazzetta lo esalta

Luka Modric è uno dei giocatori più sorprendenti e importanti dell'ottimo inizio stagionale del Milan. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', il croato ha giocato altri 90 minuti ed è stato il migliore dello 0-0 tra Repubblica Ceca e Croazia, partita Gruppo L per le qualificazioni al prossimo Mondiale. La Croazia resta in testa per la differenza e con una partita in meno. Luka Modric ha giocato affiancato nella parte bassa del centrocampo con Petar Sucic dell'Inter.