Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric spettacolare anche in nazionale. Gazzetta: “Impossibile chiedere di più”

ULTIME MILAN NEWS

Modric spettacolare anche in nazionale. Gazzetta: “Impossibile chiedere di più”

Milan, Modric stupisce anche con la Croazia: la Gazzetta lo esalta
Luka Modric, centrocampista del Milan, continua a stupire anche con la Croazia. Il centrocampista migliore in campo contro la Repubblica Ceca. Ecco il commento di Gazzetta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric è uno dei giocatori più sorprendenti e importanti dell'ottimo inizio stagionale del Milan. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', il croato ha giocato altri 90 minuti ed è stato il migliore dello 0-0 tra Repubblica Ceca e Croazia, partita Gruppo L per le qualificazioni al prossimo Mondiale. La Croazia resta in testa per la differenza e con una partita in meno. Luka Modric ha giocato affiancato nella parte bassa del centrocampo con Petar Sucic dell'Inter.

Milan, Modric bene anche con la Croazia

—  

La rosea racconta la partita di Luka Modric: va a prendere la palla dai centrali e la smista ai compagni. Il quotidiano racconta di come la prova del croato sia stata "Encomiabile" con tanta corsa e interventi importanti anche in difesa. A fine gara, si legge, tutti gli avversari gli si sono avvicinati con ammirazione, per avere la maglia o due parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: 'Caso' Leao, Allegri ha il pieno sostegno del Milan. La società è convinta che ...>>>

'La Gazzetta dello Sport' conclude con un commento: "Energia, ritmo, classe, idee, leadership. Impossibile chiedere di più allo splendido quarantenne rossonero".

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport, nostalgia Tonali: “Potrei tornare”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Il ritorno di Tomori con rinnovo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA