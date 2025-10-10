Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Lewandowski al Milan? Moretto e Romano aggiornano: “Servirebbe …”

CALCIOMERCATO MILAN

Lewandowski al Milan? Moretto e Romano aggiornano: “Servirebbe …”

Calciomercato Milan, Lewandowski possibile? Romano: 'Servirebbe ...'
Calciomercato Milan, sono già tante le voci sul futuro dei rossoneri. Tra le tante c'è anche quella che porterebbe a Robert Lewandowski. Le novità da Romano e Moretto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si parla sempre di calciomercato: in casa Milan, qualche giorno fa, è spuntato il nome di Robert Lewandowski, almeno questo riporta 'Sport' che parla di contatti tra l'entourage del calciatore, in scadenza con il Barcellona, e il direttore sportivo rossonero Igli Tare. Questo per capire la fattibilità dell'operazione e le intenzioni del polacco. L'attaccante potrebbe davvero essere una soluzione per la prossima stagione del Milan? "Mi piacerebbe dare notizie su Lewandowski ora in modo concreto, ma io credo che sia troppo presto. Io ti continuo a dire che bisogna sempre considerare anche lo stipendio di Lewandowski per il suo futuro e il fatto che ci possano essere anche sirene fuori Europa". Queste le parole del giornalista Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, le novità su Lewandowski 

Sul suo canale 'YouTube' anche Fabrizio Romano parla della situazione di Lewandowski: "Da due estati l'agente di Lewandowski riceve offerte folli dall'Arabia, quindi Lewandowski dovrebbe eventualmente fare una scelta un po' alla Modric se volesse venire in Italia, accettare uno stipendio nettamente al di sotto di quanto gli offrirebbero in Arabia".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Bouaddi incanta in Europa: numeri sorprendenti contro la Roma>>>

Vedremo se il Milan sarà davvero una soluzione futura per l'attuale attaccante del Barcellona.

Leggi anche
Tomori sale di livello: rinnovo con il Milan in tempi brevi? Ecco i dettagli
Maignan, Milan occhio alla beffa: la Juventus prova il colpo basso. I dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA