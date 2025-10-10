Calciomercato Milan, Lewandowski possibile? Romano: 'Servirebbe ...'

Calciomercato Milan, sono già tante le voci sul futuro dei rossoneri. Tra le tante c'è anche quella che porterebbe a Robert Lewandowski. Le novità da Romano e Moretto

Si parla sempre di calciomercato: in casa Milan, qualche giorno fa, è spuntato il nome di Robert Lewandowski, almeno questo riporta 'Sport' che parla di contatti tra l'entourage del calciatore, in scadenza con il Barcellona, e il direttore sportivo rossonero Igli Tare. Questo per capire la fattibilità dell'operazione e le intenzioni del polacco. L'attaccante potrebbe davvero essere una soluzione per la prossima stagione del Milan? "Mi piacerebbe dare notizie su Lewandowski ora in modo concreto, ma io credo che sia troppo presto. Io ti continuo a dire che bisogna sempre considerare anche lo stipendio di Lewandowski per il suo futuro e il fatto che ci possano essere anche sirene fuori Europa". Queste le parole del giornalista Matteo Moretto.