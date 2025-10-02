Calciomercato Milan, gli aggiornamenti su Maignan — "A Casa Milan una delle tematiche, forse una delle principali, è sicuramente il ruolo del portiere, il futuro della porta del Milan. Perché, come sapete, Mike Maignan ha un contratto in scadenza a giugno. La trattativa per il rinnovo di Maignan ad oggi è assolutamente ferma, oserei dire congelata, bloccata".

"Vi aggiungo anche che la sensazione, ad oggi, è che questo possa essere l’ultimo anno di Maignan al Milan. Maignan può andare via a gennaio attraverso comunque un’offerta relativamente bassa – non vi voglio dire un indennizzo economico – però comunque un’offerta sicuramente inferiore al suo valore, oppure a giugno a parametro zero".

"Comunque la sensazione che possa accadere questo è sempre più crescente all’interno del mondo Milan, anche perché i rapporti tra l’agente di Maignan e il Milan sono freddi, molto freddi. Vi ricordo che Maignan ad inizio anno, intorno a febbraio, aveva raggiunto un accordo verbale per il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2028, con tanto di adeguamento di contratto. Maignan sarebbe entrato nello scaglione dei calciatori più pagati della rosa. Avrebbe quasi raggiunto lo stipendio di Rafa Leão, ma comunque si stava parlando di uno stipendio intorno ai 5 milioni di euro netti di base fissa più bonus. Poi però il Milan ha deciso di mettere il tutto in standby. Per decisione del club rossonero, un po’ per una questione sportiva, un po’ per una questione economica, il Milan ha deciso di stoppare il rinnovo di Maignan alle firme, prendendo tempo".

"Il calciatore chiaramente poi ha deciso di aprire ad un addio in modo definitivo, tant’è che Maignan aveva detto sì al Chelsea quest’estate. Poi l’accordo tra club non è stato raggiunto. Il Chelsea non ha offerto quello che il Milan chiedeva, ma Maignan ha provato a capire se ci fossero le condizioni per andare via dal Milan già ad inizio estate, prima del Mondiale per Club. Questo non è avvenuto. Poi Maignan è rimasto anche dopo diversi colloqui con società e allenatore, ma ad oggi vi ribadisco che le possibilità che Maignan possa rinnovare restano molto, molto, molto basse e lo scenario più probabile e più plausibile è quello che Maignan possa andare via o a gennaio o a giugno".

"E vi aggiungo un altro particolare, ovvero che il Milan – come è giusto che sia, perché comunque il Milan si deve tutelare anche in vista del futuro – sta già avendo delle prime idee di portieri che possano eventualmente sostituire Maignan. Questo chiaramente è una cosa normale. Ogni tipo di club che magari ha un giocatore in scadenza che non rinnova, inizia ad un certo punto a valutare altri nomi. È normale che sia così. Vi aggiorneremo sui nomi, vi racconteremo ulteriori dettagli. Ma ad oggi la notizia è che c’è una sensazione sempre più crescente che questa possa essere l’ultima stagione di Maignan al Milan".