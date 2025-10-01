Pianeta Milan
Lewandowski-Milan, Romano: “Concentrato a finire la stagione al Barcellona, poi…”

In questi ultimi giorni, in orbita Milan sta girando un nome davvero importante: Robert Lewandowski.: le ultime di Romano e Moretto
Alessia Scataglini
In questi ultimi giorni, in orbita Milan sta girando un nome davvero importante: Robert Lewandowski. I noti esperti di calciomercato, Matteo Moretto e Fabrizio Romano, hanno parlato della situazione dell'attaccante del Barcellona. Ecco, di seguito, le loro parole:

Calciomercato Milan, le parole di Romano e Moretto su Lewandowski

Romano: “Al di là del Milan ci tengo a parlare della questione di Robert Lewandowski. Robert Lewandowski e chi gli sta vicino oggi, giustamente e comprensibilmente, hanno una concentrazione totale sulla stagione del Barcellona. Lewandowski ha iniziato benissimo quest’anno in Liga ed in Champions con il Barça, e Lewandowski punta a vincere tutto. Quest’anno la concentrazione di tutti al Barça, soprattutto di chi arriva a fine corsa come Lewandowski, a fine contratto in questo caso, è quella di provare a vincere la Champions League in questa stagione.

Lewandowski non prenderà decisioni né oggi, né domani, né a fine ottobre, né a fine novembre, né a fine dicembre e credo neanche a fine gennaio. Lewandowski ha intenzione di finire la sua stagione al Barcellona, quindi di fare tutto il meglio possibile. Poi se mi chiedete che c’è la possibilità di un Lewandowski che vada via a zero credo che sia una possibilità concreta, anche oltre il 50%. E lì si aprono degli scenari, che si possono chiamare Milan, che si possono chiamare Arabia o in qualsiasi modo. Ma oggi non è un discorso che Lewandowski vuole affrontare. Se poi Milan-Lewandowski diventa un discorso concreto, e sarebbe fantastico vedere un giocatore del genere in Italia, noi lo racconteremo ma non siamo al momento in cui si deve parlare di una trattativa vera e propria."

Matteo Moretto ha aggiunto: “Aggiungo un dettaglio su Lewandowski. Ricordiamoci sempre lo stipendio dei calciatori che potrebbero eventualmente venire in Italia, perché Lewandowski guadagna tanto. Il Milan è vero che ha un tetto ingaggi che molto probabilmente verrà alzato. Però Lewandowski guadagna tanto ed è un dettaglio da considerare”

