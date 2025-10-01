Lewandowski-Milan, Romano: “Concentrato a finire la stagione al Barcellona, poi…”

Lewandowski non prenderà decisioni né oggi, né domani, né a fine ottobre, né a fine novembre, né a fine dicembre e credo neanche a fine gennaio. Lewandowski ha intenzione di finire la sua stagione al Barcellona, quindi di fare tutto il meglio possibile. Poi se mi chiedete che c’è la possibilità di un Lewandowski che vada via a zero credo che sia una possibilità concreta, anche oltre il 50%. E lì si aprono degli scenari, che si possono chiamare Milan, che si possono chiamare Arabia o in qualsiasi modo. Ma oggi non è un discorso che Lewandowski vuole affrontare. Se poi Milan-Lewandowski diventa un discorso concreto, e sarebbe fantastico vedere un giocatore del genere in Italia, noi lo racconteremo ma non siamo al momento in cui si deve parlare di una trattativa vera e propria."