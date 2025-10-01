Calciomercato Milan, Gomez: possibilità concreta? Tare studia ...

Calciomercato Milan, Joe Gomez potrebbe essere il colpo di Igli Tare per il mercato di gennaio. Ecco le ultime importanti novità da Calciomercato.com
Calciomercato Milan, a gennaio Igli Tare potrebbe pensare a rinforzare in particolare il reparto difensivo, questo perché in estate non è arrivato un centrale d'esperienza che potesse completare il pacchetto dei difensori. Anche sugli esterni non ci sono molto alternative: Bartesaghi è l'unico cambio di Estupinan e sinistra, Athekame l'unico a destra di Saelemaekers. De Winter, invece, al momento è il primo cambio dei centrali, ma ha giocato solo da braccetto. Per questo a gennaio potrebbe servire un'alternativa di Matteo Gabbia al centro del reparto.
Calciomercato Milan, Gomez sempre nel mirino
Come riporta Calciomercato.com, Joe Gomez non sembrerebbe fare parte dei piani futuridel Liverpool. Il Milan, si legge, potrebbe avere grandi possibilità di poter chiudere il colpo a gennaio dopo essere andati vicino al difensore inglese durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo.