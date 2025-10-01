Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Gomez sempre obiettivo di Tare: possibilità concrete a gennaio? Le ultime novità

CALCIOMERCATO MILAN

Gomez sempre obiettivo di Tare: possibilità concrete a gennaio? Le ultime novità

Calciomercato Milan, Gomez: possibilità concreta? Tare studia ...
Calciomercato Milan, Joe Gomez potrebbe essere il colpo di Igli Tare per il mercato di gennaio. Ecco le ultime importanti novità da Calciomercato.com
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, a gennaio Igli Tare potrebbe pensare a rinforzare in particolare il reparto difensivo, questo perché in estate non è arrivato un centrale d'esperienza che potesse completare il pacchetto dei difensori. Anche sugli esterni non ci sono molto alternative: Bartesaghi è l'unico cambio di Estupinan e sinistra, Athekame l'unico a destra di Saelemaekers. De Winter, invece, al momento è il primo cambio dei centrali, ma ha giocato solo da braccetto. Per questo a gennaio potrebbe servire un'alternativa di Matteo Gabbia al centro del reparto.

Calciomercato Milan, Gomez sempre nel mirino

—  

Come riporta Calciomercato.com, Joe Gomez non sembrerebbe fare parte dei piani futuridel Liverpool. Il Milan, si legge, potrebbe avere grandi possibilità di poter chiudere il colpo a gennaio dopo essere andati vicino al difensore inglese durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot impatto devastante: come è cambiata la difesa con lui in campo? I numeri dicono che ...>>>

Il centrale inglese classe 1997 sarebbe ancora un obiettivo di Tare: il piano sarebbe quello di aggiungere al reparto un centrale d'esperienza, visto che Odogu e De Winter sono ancora giovani in crescita. Secondo Calciomercato.com, il Milan sarebbe interessato anche ad altri profilo in Germania e in Francia.

Leggi anche
Tare ci prova: clamorosa novità su Lewandowski. Pronto il ‘Modric-bis’? E...
Mercato Milan, che sorpresa! Per il nuovo difensore pazza idea di Allegri: lo convincerà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA