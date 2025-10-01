Calciomercato Milan, Gomez: possibilità concreta? Tare studia ...

Calciomercato Milan, a gennaio Igli Tare potrebbe pensare a rinforzare in particolare il reparto difensivo, questo perché in estate non è arrivato un centrale d'esperienza che potesse completare il pacchetto dei difensori. Anche sugli esterni non ci sono molto alternative: Bartesaghi è l'unico cambio di Estupinan e sinistra, Athekame l'unico a destra di Saelemaekers. De Winter, invece, al momento è il primo cambio dei centrali, ma ha giocato solo da braccetto. Per questo a gennaio potrebbe servire un'alternativa di Matteo Gabbia al centro del reparto.