Calciomercato Milan, a gennaio colpo in difesa: Joe Gomez o Kristensen?

I dirigenti del Milan continuano a lavorare sul calciomercato. Per gennaio è programmato un colpo in difesa: Joe Gomez e Kristensen in lista. Lo ha riferito Nicolo Ceccarini su tuttomercatoweb.com

Redazione PM 20 settembre - 21:15

Il calciomercato non finisce mai. Se è vero che la prossima sessione di mercato aprirà a gennaio, comunque i dirigenti del Milan stanno già programmando le prossime operazioni. In questo caso, si tratta soprattutto di quelle in entrata. La rosa rossonera presenta delle carenze soprattutto nel reparto difensivo. Il pacchetto arretrato a disposizione di Allegri, ad ora, è composto da Tomori, Gabbia, Pavlovic, De Winter e Odogu. Questo per quanto riguarda i difensori centrali in grado di ricoprire i ruoli della difesa a 3 varata dal tecnico livornese. Cinque giocatori per tre posti non sono molti. Ecco allora che urgerà intervenire sul mercato non appena la sessione invernale aprirà. Nicolò Ceccarini - esperto di calciomercato per tuttomercatoweb.com - ha scritto quali dovrebbero essere i nomi su cui sta ragionando la dirigenza di Via Aldo Rossi.

Ecco le parole del giornalista: "A proposito del Milan, il mercato invernale sarà fondamentale soprattutto per la ricerca di un difensore. È evidente che serve un innesto e la dirigenza rossonera ha cominciato a fare le sue riflessioni. Come già detto Joe Gomez resta una soluzione praticabile visto che il Liverpool avrebbe poi tutto il tempo per cercare un’alternativa. Ma non è il solo nel senso che nei radar rossoneri è entrato anche Kristensen, danese classe 2002. In ogni caso non sarebbe comunque un’operazione semplice visto che l’Udinese valuta sempre tantissimo i suoi gioielli".