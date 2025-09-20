Calciomercato Milan, la Juventus sarebbe sulle tracce di Loftus-Cheek in vista della prossima stagione. Ecco le ultime novità da Tuttomercatoweb
Siamo nel pieno dell'inizio della stagione con il Milan che questa sera giocherà contro l'Udinese per la quarta giornata della Serie A 2025-26. Nonostante questo, i rossoneri potrebbero pensare già al calciomercato di gennaio e non solo. La Juventus, scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, sarebbe alla ricerca di un centrocampista. Un giocatore che potrebbe entrare nel mirino dei bianconeri per l'estate sarebbe quello di Ruben Loftus-Cheek.
"È evidente che i rossoneri non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare via ma nei prossimi mesi la Juventus potrebbe anche pensare di fare un’offerta", così scrive l'esperto di calciomercato sull'inglese. A proposito di giocatori in scadenza nel 2027, Ceccarini fa il punto su due possibili rinnovi in casa Milan.