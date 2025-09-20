Siamo nel pieno dell'inizio della stagione con il Milan che questa sera giocherà contro l'Udinese per la quarta giornata della Serie A 2025-26. Nonostante questo, i rossoneri potrebbero pensare già al calciomercato di gennaio e non solo. La Juventus, scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, sarebbe alla ricerca di un centrocampista. Un giocatore che potrebbe entrare nel mirino dei bianconeri per l'estate sarebbe quello di Ruben Loftus-Cheek.