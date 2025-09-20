Calciomercato Milan, Caprile o Suzuki? Differenza sostanziale nei costi

Il primo, si legge, costerebbe 25 milioni di euro, il secondo circa 15. Ma il tempo delle discussioni economiche sarebbe ancora lontano in quanto si starebbero valutando le opzioni in termini tecnici.
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan continua a lavorare sul calciomercato, sia per quanto riguarda gennaio, sia in prospettiva futura cercando di imbastire possibili trattative in vista di giugno. E il Diavolo potrebbe lavorare per il futuro della porta: se Mike Maignan non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026, il Milan dovrà cercare delle alternative dal calciomercato. Ecco le ultime novità
Come svelato questa mattina da 'Il Corriere dello Sport', tra le parti ci sarebbe una sorta di gentlemen agreement: Maignan, professionista serio, resterà in questa stagione al Milan continuando a lavorare al massimo. Il club, se non dovesse trovare la quadra per il rinnovo, lo lascerebbe partire in estate. Per il futuro della porta, ci sarebbero due nomi in cima alla lista del Milan: Zion Suzuki, del Parma ed Elia Caprile, del Cagliari. Ci sarebbe anche una sostanziale differenza per quanto riguarda i costi.
