Calciomercato Milan, Caprile o Suzuki? Differenza sostanziale nei costi

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato, sia per quanto riguarda gennaio, sia in prospettiva futura cercando di imbastire possibili trattative in vista di giugno. E il Diavolo potrebbe lavorare per il futuro della porta: se Mike Maignan non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026, il Milan dovrà cercare delle alternative dal calciomercato. Ecco le ultime novità