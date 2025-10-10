Secondo quanto riporta 'Gazzetta.it, il consorzio Mari, di cui Gerry Cardinale - proprietario del Milan - è co-proprietario, acquisterà i Masters 100 di tennis di Miami e Madrid
Gerry Cardinale - proprietario del Milan - continua a investire nel mondo dello sport. Da anni ormai il numero 1 e fondatore di RedBird ha acquistato il club rossonero e a breve dovrebbe anche essere insignito della cittadinanza italiana onoraria (qui abbiamo riportato i suoi ringraziamenti). Ora, insieme ad altri investitori, è entrato nel mondo del tennis. Infatti, tramite Mari - società internazionale di eventi ed esperienze - ha partecipato all'acquisto di due Masters 1000, quello di Miami e quello di Madrid. Il loro proprietario non sarà più il colosso Img. Il pacchetto tennis acquistato da Cardinale va ben oltre i due 1000 di cui sopra. Insieme a lui altri investitori sono i cestisti Luka Doncic, Anthony Edwards e Sabrina Ionescu. Lo ha annunciato 'Gazzetta.it'.
Tutti gli acquisti di Mari nel tennis
Sul sito della rosea si legge: "Mari è un consorzio costituito da numerosi investitori di riferimento, al cui vertice c’è il fondatore Ariel Emmanuel. Il gruppo ha rilevato, oltre ai tornei tennistici di Img, anche il pacchetto dell’organizzazione globale artistica Frieze e una quota di maggioranza in Barrett-Jackson (marchio per aste di auto da collezione). Di conseguenza passano sotto il controllo di Emmanuel, Cardinale e soci non solo i due Atp e Wta da 1000 punti di Madrid e Miami, ma anche il Mubadala Abu Dhabi Open assieme ai tornei di Washington, San Paolo, l’organizzazione di tornei esibizione come il Giorgio Armani Tennis Classic e il Macau Tennis Masters oltre al Chengdu Open, l’Hong Kong Open, il Japan Open di Tokyo e l’Atp 500 di Rio de Janeiro". Insomma, il consorzio ha acquistato una significativa fetta del programma tennistico.