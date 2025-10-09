Come riferito in precedenza, il patron del Milan Gerry Cardinale sarà considerato ufficialmente cittadino italiano “per meriti speciali”. Il proprietario del Milan ha deciso di ringraziare tutto il Consiglio dei ministri per l'attivazione della procedura. Ricordiamo che, la delibera è arrivata su una proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del ministro Carlo Nordio dopo il parere favorevole di Antonio Tajani, Ministro degli Esteri. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Sono profondamente onorato della proposta di concedermi la cittadinanza italiana e sono molto grato al Consiglio dei ministri, in particolare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nonché al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il suo parere favorevole. Le mie radici sono in Italia, sia da parte di mia madre che da parte di mio padre, e ho trascorso qui la mia giovinezza ogni estate. Il mio impegno nei confronti dell’Italia è profondo e a lungo termine, quindi ringrazio sentitamente per questo riconoscimento“.